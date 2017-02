Willkommen in der Deutschen Fotothek

Mit dem Archiv der Fotografen bieten wir ein Schaufenster für die Werke bedeutender deutscher oder in Deutschland arbeitender Fotografen — aus dem Bestand der Deutschen Fotothek in der SLUB Dresden und aus den Sammlungen unserer Partner.

Außerdem recherchieren Sie in derzeit 1.804.000 Bildern aus 86 Institutionen: Fotografien, Gemälde, Grafiken sowie in unseren Kollektionen zu Karten und Architekturzeichnungen.